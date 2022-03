Himachal Tourism: बिलिंग घाटी आने वालों के लिए गुड न्यूज, जल्द ले सकेंगे पैराग्लाइडिंग का मजा

Paragliding in Bir Billing: पिछले तीन सप्ताह (From Last 3 Week) से इस घाटी में पैराग्लाइडिंग पर सरकार की ओर से रोक लगी हुई है. यहां पर पिछले दिनों हुए एक हादसे के बाद यह निर्णय लिया गया था. अब प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासनिक जांच का काम पूरा होने वाला है और जल्द ही यहां पर एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी.