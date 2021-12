Omicron: क्रिसमस, BJP की रैली, न्यू ईयर…! देशभर में सख्ती, लेकिन जश्न के मूड में हिमाचल सरकार

Christmas and New Year Celebration in Himachal: नवंबर महीने के अंत तक शिमला में 47 लाख सैलानी पहुंचे और ये संख्या अब बढ़ती जा रही है. हिमाचल पर्यटन विकास निगम के एमडी अमित कश्यप ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल 31 दिसंबर तक शिमला में पर्यटकों की संख्या का ये आंकड़ा 55 लाख को पार कर जाएगा. हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज जनता को लग चुकी हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है.