हिमाचल उपचुनाव का असर: और सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, जयराम सरकार भी घटाएगी वैट

शिमला. हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव (By elections in Himachal) में भाजपा सरकार (Himachal Bjp Government) को झटका लगने के बाद अब प्रदेश सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करेगी. केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी (Excise duty on Petrol) में पहले ही कम कर दी है और ऐसे में अब राज्य सरकार भी वैट में कमी करके लोगों को राहत देगी. सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने हिमाचल में वैट (Vat on Petrol) कम करने के लिए जल्द ही आदेश जारी करने की बात कही है.

दरअसल, दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी राहत दी. पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पांच रुपये और डीजल पर 10 रुपये घटाई गई है. नए दाम गुरुवार यानी चार नवंबर से लागू होंगे.

क्या बोले सीएम जयराम ठाकुर

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया है. दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने जनता को यह विशेष राहत दी है.” उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में यातायात के साधन पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं, ऐसे में जनता को इस रियायत का सीधा लाभ मिलेगा. पेट्रोल और डीजल पर टैक्स (VAT) कम करने को लेकर प्रदेश सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगी.

हिमाचल में क्या हैं रेट्स

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को पेट्रोल के दाम करीब 107.49 रुपये और डीजल 97.48 रुपये प्रति लीटर रहे. लाहौल-स्पीति की लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप छुरपक में पेट्रोल के दाम 108 रुपये प्रति लीटर हैं. गुरुवार से पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो जाएंगे. वहीं हिमचाल में वैट घटने से पेट्रोल-डीजल और भी सस्ता होगा.

विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा

पेट्रो पदार्थों की कीमतों की कमी पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के चलते पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए हैं. मंडी में प्रतिभा सिंह के जीतते ही मोदी सरकार ने दामों में कटौती की है. उन्होंने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है. “मंडी की जनता सर्वश्रेष्ठ केंद्र सरकार को हिला डाला.”