Himachal Weather Updates: हिमाचल में येलो अलर्ट, 2 दिन भारी बारिश-बर्फबारी के आसार

शिमला. हिमाचल प्रदेश में मौसम (Weather In Himachal) दोबारा बदलने वाला है. दो दिन भारी बारिश और हिमपात (Rain and Snowfall in Himachal) की संभावना जताई गई है. शनिवार को मौसम साफ है और धूप खिली है, लेकिन रविवार औऱ सोमवार के लिए भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. 6 और सात मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इससे पहले, शुक्रवार को धूप खिली रही, लेकिन अटल टनल के नार्थ पोर्टल के पास रोपसंग नाले में हिमस्खलन हुआ. इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बर्फ हटाकर सड़क बहाल करने में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं, देर शाम को धुंधी के पास भी हिमस्खलन हुआ है. अंधेरा होने के चलते शनिवार सुबह मार्ग की बहाली की जा र ही है. बीआरओ ने एनएच-तीन को मनाली से केलांग, जिस्पा और तिंदी तक यातायात बहाल कर दिया है. जिला प्रशासन ने सैलानियों को फोर-बाई-फोर वाहनों से अटल टनल से होकर लाहौल घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दी है.