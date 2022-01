ऊना में बेकाबू टिप्पर ने कुचल डाली भेड़-बकरियां, 36 की मौत, 30 घायल, चालक फरार

Sheep and Goat crushed by Truck in Una Road Accident: गौरतलब है कि सर्दी के सीजन में प्रदेश की ऊंची चोटियों से भेड़ पालक अपने माल पशु को लेकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं. दिसंबर से मार्च तक का समय यहां गुजारने के बाद वापस अपने घरों की तरफ सफर शुरू करते हैं. डीएसपी हेड क्वार्टर कुलविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि की है उन्होंने कहा कि पुलिस घटना की जांच में जुटी है.