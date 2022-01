Dhanbad: CHC के सीलनभरे कमरे में वक्त से पहले दम तोड़ गया जीवनरक्षक ORS

Medicine not distributed among the needy : स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, डायरिया नियंत्रण और अन्य कार्यक्रमों के तहत ओआरएस के ये पैकेट पिछले साल जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध कराया गया था. इन पैकेटों का वितरण कराने का निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया गया था. वितरण का ये काम एएनएम, सहिया आदि के माध्यम से करवाया जाना था. मगर, अधिकारियों की लापरवाही ऐसी रही कि सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऐसे पुराने कमरे में इन पैकेट्स को डंप कर दिया गया, जहां सीपेज होती रहती है. दीवारें और जमीन गीली रहती हैं. कमरे में बेतरह नमी है और इन स्थितियों में ओआरएस के पैकेट वहां पड़े रहे.