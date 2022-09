दुमका में पेड़ से झूलता नाबालिग छात्र का शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

One More Crime in Dumka: यह वारदात नगर थाना क्षेत्र के न्यू बांध पाड़ा में हुई है. परिजनों का कहना है कि नाबालिग की हत्या हुई है. उनका तर्क है कि बच्चे के मृत शरीर के दोनों पैर पूरी तरह से जमीन पर टिके हैं. यह स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि किसी ने उसकी हत्या कर, इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया है.











