झारखंड में प्रतिबंधित जंगलों से बीड़ी पत्ते की अवैध तोड़ाई कर कैसे करोड़ों का चूना सरकार को लगाया जा रहा? पढ़ें

रिपोर्ट- चंदन कश्यप

गढ़वा. झारखंड के गढ़वा जिले में बीड़ी पत्ते के अवैध कारोबार से सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है. हालत ये है कि महज 15 दिनों में जिले के प्रतिबंधित जंगलों से लगभग 4 करोड़ के बीड़ी पत्ते की अवैध तोड़ाई कर सरकार को भारी चूना लगाया है. इस काम में बीड़ी माफियाओं को नक्सलियों का साथ मिलता है. गढ़वा जिले का भंडरिया इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है. यहां बीड़ी पत्ता माफिया खुलकर अवैध कार्य में लिप्त हैं. ये माफिया नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग कर करोड़ो रुपये का नुकसान सरकार को पहुंचाते हैं.

दरअसल जिले के भंडरिया क्षेत्र के जंगलों को तीन जोन में बांटा गया है. इन जंगलों से ठेकेदार बीड़ी पत्ते की तोड़ाई करते है. भंडरिया में A, B और C तीन जोन के जंगल आते हैं. बिजका, चपलसी, टेहरी, बरकोल, परसवार, काला खजूरी, गढ़िया, बघवार, रोदो, बिराजपुर, बैरिया, सराईडीह, चेतकी ये A जोन में आते हैं. जबकि इन्हीं जंगलों के रास्ते C जोन के भी जंगल जाया जाता है. इनमें नगनाह, सिंजो, जोनहीखाड़, भड़रिया, नौका, मरदा, खजूरी के जंगल शामिल हैं. इन जंगलों का टेंडर मिलीभगत के कारण होता ही नहीं है. जंगल C से लगे PTR का क्षेत्र आता है जिसमें कुटकु वन क्षेत्र, पीटीआर, कुरून बिजका चपलसी, हरता, पररो नगनहा के जंगल शामिल हैं.