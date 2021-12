मंत्री रामेश्वर उरांव के बिगड़े बोल, कहा- सिर्फ बिहार की भाषा है भोजपुरी और मैथिली, झारखंड की नहीं

Language Dispute In Jharkhand: वित मंत्री मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्षेत्रीय भाषा (Regional Language of Jharkhand) को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने मीडियाकर्मियों के एक सवाल पर कहा कि मैथिली और भोजपुरी (Maithili and Bhojpuri) बिहारियों की भाषा है न की झारखंड के लोगों की.