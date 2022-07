DC माधवी मिश्रा के व्हाट्सएप आईडी से पूछा जा रहा था- What are you doing, जानिये क्या है पूरा मामला

Jharkhand News: झारखंड के रामगढ़ जिले की डीसी माधवी मिश्रा के नाम से एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को what are doing, where are you at the moment का मैसेज भेजा जा रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही माधवी मिश्रा ने लोगों से ऐसे किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करने की अपील की है.











