हेमंत सरकार में ऑल इज नॉट वेल! कांग्रेस के बदले सुर पर बीजेपी फेंक रही सियासी बाउंसर

All is Not Well in Hemant Govt: मुख्यमंत्री आवास पर हुई यूपीए की बैठक से कांग्रेस वॉकआउट कर गई, इससे सरकार में दरार खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है कि प्रदेश के पदाधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं.