रांची में भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच पर संशय, वजह आई सामने

रांची. भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस वक्‍त की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है. यहां भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को खेले जाने वाले T20 मैच पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. यह मैच रांची के JSCA (Jharkhand State Cricket Association) स्‍टेडियम में होना है. दरअसल, BCCI (Board of Control for Cricket in India) के तय मानकों के अनुसार प्रदेश की राजधानी में स्थित होटल रेडिसन ब्‍लू में ही क्रिकेट प्‍लेयर्स ठहर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, 19 और 20 नवंबर को होटल रेडिसन ब्‍लू बुक है. बताया जा रहा है कि होटल में रूम न मिलने की स्थिति में मैच को शिफ्ट किया जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी ने 19 और 20 नवंबर को होटल रेडिसन ब्‍लू में बुकिंग कराई है. सूत्रों की मानें तो अधिकारी द्वारा 20 से 25 कमरे बुक कराने की बात सामने आ रही है. जेएससीए के अधिकारी लगातार अधिकारी से संपर्क में हैं, लेकिन वह बुकिंग रद्द न कराने पर अड़े हैं. ऐसे में यदि होटल रेडिसन ब्‍लू में कमरा खाली नहीं रहता है तो इस वजह से जेएससीए स्‍टेडियम में भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले टी20 मैच को किसी दूसरे वेन्‍यू पर शिफ्ट किया जा सकता है. जेएससीए उपाध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने बताया कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन इसको लेकर होटल रेडिसन ब्‍लू से लगातार संपर्क में है, ताकि इस समस्‍या को दूर किया जा सके.

जेएससीए सूत्रों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मैच का आयोजन रांची समेत पूरे झारखंड के लिए प्राइड का विषय है, ऐसे में निजी हित के लिए मैच का कैंसिल होना अच्छी बात नहीं है. हालांकि, मैच एक महीने बाद होना है, लेकिन जीएसीए को अपनी तैयारियों की रिपोर्ट काफी पहले भेजनी होती है. लिहाजा रेडिसन ब्लू में कमरों की उपलब्धता को लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट जल्द भेजनी है, ताकि मैच को लेकर पूरा शेड्यूल तैयार हो सके.

अब देखना यह है कि बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी रांची के रेडिसन ब्लू में अपनी बुकिंग को कहीं और शिफ्ट करते हैं या नहीं. अगर वह जिद पर अड़े रहे तो इस मैच का रद्द होना तय है, क्योंकि रांची में रेडिसन ब्लू को छोड़ कर कोई भी दूसरा ऐसा होटल नहीं है जो बीसीसीआई के मानक पर खरा उतरता हो.

रांची के JSCA स्‍टेडियम में हो सकता है भारत Vs न्‍यूजीलैंड के बीच T20 मैच

गौरतलब है कि न्‍यूजीलैंड नवंबर में भारत के दौरे पर आने वाली है. इस दौरान विजिटिंग टीम तीन टी20 और दो टेस्‍ट मैच खेलेगी. पहला T20I 17 नवंबर को जयपुर में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा T20I 19 नवंबर को रांची में खेला जाना है. दोनों देशों के बीच तीसरा T20I 21 नवंबर को कोलकाता के इडन गार्डन में आयोजित होगा. बता दें कि रांची में दो साल के बाद कोई अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेला जाएगा. यहां काफी समय से अंतरराष्‍ट्रीय मैच नहीं खेला गया है.