गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा पहुंचे रांची, कहा- कश्मीरी पंडितों को दी जा रही सुरक्षा, धारा 370 से परेशान लोग उड़ा रहे अफवाह

Union Minister of State for Home Ajay Mishra In Ranchi: कश्मीरी पंडितों को लेकर अजय मिश्रा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी. अफवाह भी कुछ ज्यादा फैलाया जा रहा है. अफवाह फैलाने वाले वो लोग हैं जो धारा 370 हटने से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है.











