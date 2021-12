नामकुम में दो सगी बहनों की मौत: अंगीठी मिलने से क्यों बढ़ा सस्पेंस, हत्या, आत्महत्या या हादसा?

Suspicious Death of Two Real Sisters in Ranchi: शुरुआती जांच के आधार पर रांची पुलिस दोनों सगी बहनों की मौत की वजह तेज जहर को मान रही थी. हालांकि, दोनों के शरीर पर जख्म के निशान भी मिले थे. ऐसे में पूरा मामला उलझा हुआ लग रहा था. जिस कमरे में दोनों बहनों का शव मिला था, उसे एफएसएल की जांच के बाद सील कर दिया गया था. अब यहां से अंगीठी मिलने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. संदेहास्पद मौत के इस मामले को रांची पुलिस हत्या, आत्महत्या और हादसा समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन में जुटी है.