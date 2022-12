AFCAT 2023 : वायुसेना में ऑफिसर बनने के लिए 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे 100 प्रश्न; देखें सिलेबस, पेपर पैटर्न

AFCAT 2023 Syllabus, Paper Pattern : 12वीं पास करके आप भी भारतीय वायुसेना में भर्ती होना चाहते हैं तो सपनों को उड़ान देने का समय आ गया है. भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2023 के लिए अप्लीकेशन विंडो एक दिसंबर से ओपन कर दिया है. भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) ब्रांच में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए. न्यूज 18 हिंदी आपको AFCAT 2023 के सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, सेक्शनल वेटेज सहित सभी जानकारियां दे रहा है.

AFCAT 2023 नोटिफिकेशन के अनुसार, वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन टेक्निकल) ब्रांच में ऑफिसर पदों पर भर्तियां होंगी. एएफसीएटी 2023 के लिए अप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर तक सबमिट कर सकते हैं.

AFCAT 2023 का पेपर पैटर्न

परीक्षा मोड- ऑनलाइन

परीक्षा का टाइम- 2 घंटे

मार्किंग स्कीम-प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक

निगेटिव मार्किंग स्कीम-प्रत्येक गलत जवाब पर 1 अंक कटेंगे

कितने प्रश्न होंगे- 100 प्रश्न

कितने अंक का पेपर होगा- 300 अंक

AFCAT 2023 का सिलेबस

जनरल अवयेरनेस- इतिहास, भूगोल, खेल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन, कला और संस्कृति, प्रसिद्ध शख्सियत, पर्यावरण, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, विज्ञान और तकनीकी, करंट अफेयर्स, डिफेंस

न्यूमेरिकल एबिलिटी- दशमलव अंश, समय और कार्य, औसत/प्रतिशत, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी और रेस (ट्रेन/नाव और धारा), क्षेत्र और परिधि, संभावना, संख्या प्रणाली, संख्या श्रृंखला, घड़ियां आदि

रीजनिंग एवं मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट- वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग

इंग्लिश- Comprehension, Fill in the blanks by choosing the appropriate word, Error Detection, Sentence Completion, Synonyms and, Antonyms,Testing of Vocabulary,Tenses, Basic Grammar

AFCAT 2023 : सेक्शन वाइज वेटेज क्या रहता है ?



सब्जेक्ट प्रश्न मार्क्स इंग्लिश 30 90

रीजनिंग 25 75

जीके 25 75

मैथ्स (न्यूमेरिकल एबिलिटी) 20 60

कुल 100 300



AFCAT 2022 : सेलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए ?

एक्स्पर्ट्स के अनुसार, AFCAT 2023 परीक्षा में सेलेक्शन चाहते हैं तो 200 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे. इसमें अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा मेहनत इंग्लिश में करनी चाहिए क्योंकि इससे 90 मार्क्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे. हालांकि 200 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए सभी सेक्शन की अच्छी तैयारी जरूरी है.

ये भी पढ़ें

NDA 2023 Exam: एनडीए 2023 के लिए कब से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, कब होगी परीक्षा? देखें पूरा शेड्यूलSSC GD Constable Bharti 2022 : कांस्टेबल जीडी को कितनी मिलती है इनहैंड सैलरी, कार्य भी जानें