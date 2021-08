AP Police PET Result 2021: पुलिस सब इंस्पेक्टर पीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. AP Police PET Result 2021: अरुणाचल प्रदेश पुलिस पीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 8494 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेरिट सूची जारी की है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट appsc.gov.in पर अपना स्कोर देख सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से किया जा रहा है.

सब इंस्पेक्टर पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त 2021 को किया जाएगा. पीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 11 अगस्त 2021 से लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. पीईटी परीक्षा का आयोजन 31 मार्च 2021 से 7 मई 2021 तक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, बांदेरदेवा में आयोजित किया गया था.

AP Police PET Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट appsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाएं.-अब LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE POST OF SUB–INSPECTOR(CIVIL/IRBN) के लिंक पर क्लिक करें.-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएागा.-अब रिजल्ट डाउनलोड करें.

यहां देखें पीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची