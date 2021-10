Army Recruitment 2021, Recruitment in Para Military Forces, Recruitment in CAPF, Recruitment of Sub Inspector, SSC Recruitment Notification, Detail Option Form, Sarkari Naukri, आर्मी भर्ती 2021, अर्धसैनिक बलों में भर्ती, सीएपीएफ में भर्ती, सब इंस्‍पेक्‍टर की भर्ती, एसएससी भर्ती नोटिफिकेशन, डिटेल ऑप्‍शन फार्म, सरकारी नौकरी,