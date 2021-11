Bank SO Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर कल से शुरू हो रही आवेदन की प्रक्रिया, जानें सभी जरूरी बातें

नई दिल्ली (Bank SO Recruitment 2021). सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया(CBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर (Central Bank of India SO Recruitment 2021) भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए कल यानी 23 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही. अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट centralbankofindia.co.in के जरिए 17 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद जरूरी है, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है.

आवेदन पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े और उसके बाद ही आवेदन करें. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केवल नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा. अधूरे सबमिट करें गए आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2021-11/Notification_Recruitment_of_Specialist_Officer क्लिक कर नोटिफिकेशन देख सकते हैं. साथ ही इस लिंक पर https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/2021-11/Corrigendum_Guidelines क्लिक कर आवेदन संबंधित दिशा-निर्देश चेक कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Bank SO Recruitment 2021) कुल 155 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी. आवेदन का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर कल यानी 23 नवंबर 2021 को एक्टिव किया जाएगा.

Central Bank of India Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

अर्थशास्त्री- 1 पदइनकम टैक्स ऑफिसर -1 पदसूचना प्रौद्योगिकी – 1 पदडाटा साइंटिस्ट (IV) – 1 पदक्रेडिट ऑफिसर (III) – 10 पदडाटा इंजीनियर (III) – 11 पदआईटी सुरक्षा विश्लेषक (III) – 1 पदआईटी एसओसी विश्लेषक (III) – 2 पदजोखिम प्रबंधक (III) – 5 पदतकनीकी अधिकारी (क्रेडिट) III – 5 पदवित्तीय विश्लेषक (II) – 20 पदसूचना प्रौद्योगिकी (II) – 15विधि अधिकारी द्वितीय – 20 पदजोखिम प्रबंधक (II) – 10 पदसुरक्षा (II) – 3 पदसुरक्षा (I) – 1 पद

Central Bank of India Recruitment 2021:शैक्षणिक योग्यता

अर्थशास्त्री पद के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / बैंकिंग/वाणिज्य/ आर्थिक नीति/ सार्वजनिक नीति में पीएचडी होनी चाहिए. साथ ही अभ्यर्थी के पास बैंक में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए. वहीं डाटा साइंटिस्ट पद के लिए अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर साइंट में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधि जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Central Bank of India Recruitment 2021: आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 20 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

Central Bank of India Recruitment 2021: आवेदन फीस

सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 850 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 175 रुपए आवेदन फीस देना होगा.

Central Bank of India Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

इन विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

Bank SO Recruitment 2021: यह है संभावित महत्वपूर्ण तिथियांआवेदन शुरू होने की तिथि – 23 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 17 दिसंबर 2021एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि- 11 जनवरी 2022परीक्षा की तिथि – 22 जनवरी 2022