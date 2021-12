Bank of Baroda Recruitment 2021: BOB ने बढ़ाई रिलेशनशिप मैनेजर पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, अब इस तारीख तक करें अप्लाई

Bank of Baroda Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने रिलेशनशिप मैनेजर के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि को 7 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in के जरिए 16 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2021 थी. कुल 376 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

अभ्यर्थी इस लिंक पर https://www.bankofbaroda.in/career/current-opportunities क्लिक कर आवेदन तिथि बढ़ने का नोटिस चेक कर सकते हैं.

Bank of Baroda Recruitment 2021: रिक्त पदों की संख्या

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर – 326 पदई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर – 50 पद

Bank of Baroda Recruitment 2021: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों (Bank of Baroda Recruitment 2021) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं.

Bank of Baroda Recruitment 2021: आयु सीमा

सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर पदों पर (Bank of Baroda Bharti 2021) आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 24 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं ई-वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 23 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 नवंबर 2021 से की जाएगी. अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

Bank of Baroda Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन अन्य प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा.

Bank of Baroda Recruitment 2021: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 19 नवंबर 2021आवेदन की अंतिम तिथि – 16 दिसंबर 2021

Bank of Baroda Recruitment 2021: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Career सेक्शन में जाएं.3.अब Recruitment of E-Wealth Relationship Manager on Contract Basis, Apply Now के लिंक पर क्लिक करें.4.आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें5.सभी शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड कर सबमिट पर क्लिक करें.