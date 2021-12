Bank SO Interview Schedule 2021: बैंक SO इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, ऐसे करें चेक

Bank SO Interview Schedule 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) इंटरव्यू का शेड्यूल जारी (Bank of Maharashtra SO Interview Schedule 2021) कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर bankofmaharashtra.in पर इंटरव्यू कार्यक्रम चेक कर सकते हैं. इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाएगा. इंटरव्यू 16 दिसंबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 तक चलेगा.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) आईटी, स्केल I, स्केल II प्रोजेक्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) ,एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पद के लिए आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) आईटी, स्केल I, स्केल II प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू 16 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 तक चलेगी. वहीं स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) ,एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पद के लिए इंटरव्यू 20 दिसंबर 2021 से 23 दिसंबर 2021 तक चलेगी.

Bank SO Interview Schedule 2021: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए करियर टैब पर जाएं और फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करें.3.अब करंट ओपनिंग पर क्लिक करें.4.यहां इंटरव्यू स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) आईटी, स्केल I, स्केल II प्रोजेक्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) ,एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिंक पर क्लिक करें.5.इंटरव्यू कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.6.अब उसे डाउनलोड करें.यहां चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल

