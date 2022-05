Baroda UP Bank Admit Card 2022 : अपरेंटिस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी

Baroda UP Bank Admit Card 2022 : बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ने अपरेंटिस भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अपरेंटिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 जून को होगा. परीक्षा केंद्र प्रयागराज, बरेली, आयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी में होंगे. अपरेंटिस भर्ती 2022 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की आधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

अपरेंटिस भर्ती परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ फोटो पहचान पत्र जैसे कि पासपोर्ट और आधार कार्ड आदि साथ ले जाना होगा. इसकी एक फोटो कॉपी और फोटो भी साथ लेकर जानी होगी.

बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अपरेंटिस भर्ती 2022 परीक्षा पैटर्न

– परीक्षा में 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.– प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा.– परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी व अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे.– परीक्षा के लिए एक घंटे का समय मिलेगा.

ऐसे डाउनलोड करें बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अपरेंटिस भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in पर जाएं– अब करियर सेक्शन में जाएं– अब यहां ‘Click here to download call letter for Apprentices exam ’ लिंक पर क्लिक करें– अब लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें– अब बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करें

