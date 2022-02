BHEL Jobs 2022 : आईटीआई पास के लिए BHEL में वेल्डर की नौकरी का मौका, इस तारीख से पहले करें आवेदन

BHEL Jobs 2022 : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वेल्डर के पदों पर भर्ती निकाली है. नोटिस के अनुसार इस वेल्डर के पदों पर कुल 75 वैकेंसी है. भेल में वेल्डर के पदों पर भर्ती 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही है. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2022 है. हालांकि दूर-दराज क्षेत्रों के उम्मीदवारों को आवेदन के लिए दो दिन का आतिरिक्त समय मिलेगा. ऐसे उम्मीदवार 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं. भेल में वेल्डर पद पर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में करना है. उम्मीदवार भेल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bhelpswr.co.in पर जाकर करना है.

वेल्डर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट इस पते पर भेजना है- सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर, भेल, पावर सेक्टर वेस्टर्न रीजन, श्री मोहानी कॉम्प्लेक्स, 345 किंग्सवे, नागपुर- 440001. लिफाफे पर Application for the Post of Fixed Tenure Engagement- IBR WELDER पर जरूर लिखें.

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

वेल्डर पद के लिए उम्मीदवारों के पास आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ क्वॉलिफाइड बॉयलर वेल्डर सर्टिफिकेट होना चाहिए.

कितनी मिलेगी वेल्डर को सैलरी

वेल्डर पद पर भर्ती होने के बाद उम्मीदवारों को प्रति माह 37500 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

वेल्डर पद पर कैसे होगा चयन

भेल में वेल्डर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा.

यहां क्लिक करके वेल्डर भर्ती का नोटिस देखें

