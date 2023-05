BHEL Recruitment 2023: भेल में कैसे पाएं नौकरी ? कितनी मिलती है सैलरी ? क्या होनी चाहिए पढ़ाई ?

BHEL Recruitment 2023, How to get job in BHEL: भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सरकारी कम्पनी है और केंद्र सरकार के अधीन आती है. सरकारी कम्पनियां में नौकरी पाना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि नौकरी कैसे पाएं. ऐसे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप भेल में नौकरी कैसे पा सकते हैं. इसके तहत हम बताएँगे की भेल में इंजीनियरिंग, फाइनेंस और एचआर विभाग में भर्ती कैसे होती है.

बता दें कि भेल में इंजीनियरिंग फाइनेंस और एचआर विभाग में भर्ती के लिए भेल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. इसके माध्यम से इंजीनियर ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के पद भरे जाते हैं. शुरुआत में उम्मीदवारों का चयन ट्रेनी पदों पर ही होता है. एक साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी नियुक्ति इंजीनियर और एक्जिक्यूटिव पद पर होती है.

कौन कर सकता है आवेदन

भेल इंजीनियर एवं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार इंजीनियर ट्रेनी पदों के लिए संबंधित फील्ड में इंजीनियरिंग, या 5 वर्षीय इंटिग्रेटेड मास्टर डिग्री या डुअल डिग्री प्रोग्राम पूरा करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए. हांलाकि पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 29 वर्ष है.

एक्जीक्यूटिव पदों के लिए योग्यता

वहीं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस के लिए ग्रेजुएशन के साथ चार्टर्ड अथवा कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट क्वालीफाई होना चाहिए एवं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एचआर के लिए ग्रेजुएशन के साथ ह्यूमन रिसोर्स अथवा पर्सनल मैनेजमेंट एवं इंडस्ट्रियल रिलेशन में 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए सबसे पहले भेल की आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है. इसके बाद इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होना होता है. परीक्षा क्लियर करने पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर फ़ाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है.

सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत के एक वर्ष ट्रेनिंग के दौरान 50,000-1,60,000/- पे स्केल के तहत 50,000 रूपए का बेसिक पे दिया जाता है. वहीं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 60,000- 1,80,000 पे स्केल के तहत 60,000 रुपए का बेसिक पे शुरुआत में दिया जाता है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधाएं, ग्रेच्यूटी, एचआरए समेत कई अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं.

ये भी पढ़ें-HPCL Recruitment 2023: हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कैसे मिलती है नौकरी ? क्या होती है चयन प्रक्रियाNABARD Grade A Recruitment 2023: नाबार्ड में कैसे बन सकते हैं ए ग्रेड ऑफिसर ? क्या होनी चाहिए एज और पढ़ाई ?