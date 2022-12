बिहार पुलिस और फायर सर्विसेज में 2380 भर्तियों के लिए फाइनल रिजल्ट यहां करें चेक

फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.-“Bihar Fire Services” टैब पर जाएं.-“Results: Finally selected candidates for the post of Firemen in Bihar Police/Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021)”-रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा.-रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.-भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.

final result के लिए डायरेक्ट लिंक.

