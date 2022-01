Bihar Police Home Guard PET Admit Card 2022: बिहार पुलिस होमगार्ड पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस Direct link से करें डाउनलोड

Bihar Police Home Guard PET Admit Card 2022: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार ने बिहार पुलिस होमगार्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा (Bihar Police Home Guard PET 2022) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के जरिए पीईटी परीक्षा का प्रवेश डाउनलोड कर सकते हैं. होमगार्ड पीईटी परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी 2022 को किया जाएगा.

बता दें कि होमगार्ड के कुल 551 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए पीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही पीईटी परीक्षा के लिए योग्य होंगे. लिखित परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी 2021 को किया गया था. लिखित परीक्षा का रिजल्ट 15 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था.

Bihar Police Home Guard PET Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Download your e-Admit Card for PET of Constables of Bihar Home Guards. (Advt. No. 02/2020) के लिंक पर क्लिक करें.3.यहां रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.यहां क्लिक कर देखें पीईटी परीक्षा शेड्यूलयहां क्लिक कर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

