Bihar Police Constable Result 2021: बिहार पुलिस सिपाही लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नई दिल्ली (Bihar Police Constable Result 2021). केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार ने पुलिस सिपाही लिखित परीक्षा का रिजल्ट (Bihar Police Constable Result 2021) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी चयन पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर अपने नतीचे चेक कर सकते हैं. कांस्टेबल के कुल 8415 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन (Bihar Police Constable Exam 2021) 14 मार्च 2021 और 21 मार्च 2021 को किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांस्टेबल भर्ती (CSBC Bihar Police Constable Recruitment 2020) के लिए करीब 12 लाख से अधिक (Police Constable bharti 2021) अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा में लगभग 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. चयन पर्षद की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस भर्ती का नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2021 को जारी किया गया था.

चयन पर्षद के अनुसार कुल पदों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल घोषित किया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी श्रेणीवार कट ऑफ चेक कर सकते हैं.

Bihar Police Constable Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Results: Written Examination for PET of Bihar Police Constable. (Advt. No. 05/2020) के लिंक पर क्लिक करें.3.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.4अब रोल नंबर की मदद के नतीजे चेक करें.इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर चेक करें रिजल्ट