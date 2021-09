Bihar Police RFO Interview 2021: फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इंटरव्यू के लिए हॉल टिकट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली (Bihar Police RFO Interview 2021). बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इंटरव्यू के लिए हॉल टिकट (BPSSC Admit Card 2021) जारी कर दिया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. प्रवेश पत्र पर ही इंटरव्यू की तिथि और समय की जानकारी दी गई है.

बता दें कि इंटरव्यू के दिन अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक आधिकारिक फोटो युक्त पहचान पत्र और सभी शैक्षणिक दस्तावेज भी ले जानें होंगे.इस इंटरव्यू के जरिए कुल 43 रिक्त पर भर्तियां की जानी है.

BPSSC Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए Download Interview Letter for the post of Range Officers of Forest inEnvironment, Forest & Climate Change Dept. के लिंक पर लिंक करें.-अब रजिस्ट्रेशन नंबर आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.-एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.-अब उसे डाउनलोड करें.

इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

