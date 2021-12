Bihar Police SI Admit Card 2021: बिहार पुलिस एसआई और सार्जेंट का एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 26 दिसंबर को

Bihar Police SI Admit Card 2021: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने पुलिस अवर निरीक्षक (Bihar Police SI Exam 2021) और प्रारक्ष अवर निरीक्षक (Bihar Police SI sergeant Exam 2021) प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया जाएगा.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक https://apply-bpssc.com/SIAdmitcard/searchApplication के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि पहले इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 दिसंबर 2021 को किया जाना था, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव के कारण परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है. अब परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को दो पालियों में किया जाएगा. पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के कुल 2213 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. सब इंस्पेक्टर के 1998 पद और सार्जेंट के 215 पदों पर भर्ती (Bihar Police SI Bharti 2020) के लिए 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

इन पदों के लिए (Bihar Police SI Recruitment 2020) आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2020 निर्धारित की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

Bihar Police SI Admit Card 2021:

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Notice: Download Admit Card of Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police. (Advt. No. 03/2020) के लिंक पर क्लिक करें.3.अब Download Prelims Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.4.यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें.5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.6.अब उसे डाउनलोड करें.