Bihar Prohibition Constable PET admit card: प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल भर्ती की PET का एडमिट कार्ड जारी

Bihar Prohibition Constable PET admit card: सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने Prohibition Department में प्रोहिबिशन कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं. संबंधित पद के लिए 365 भर्तियां की जाएंगी. जिन उम्मीदवारों ने पिछली परीक्षा पास कर ली है, वे अब 26 अप्रैल 2022 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical efficiency test) के लिए उपस्थित हो सकते हैं. इसके लिए ई-प्रवेश पत्र सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

वैकेंसी डिटेल

वैकेंसी की संख्या: 365वेतन: 21,700 रुपये – 53,000 रुपये

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

-सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट यानी csbc.bih.nic.in पर जाएं.– ‘Prohibition Department’ पर क्लिक करें.-‘Download your e-Admit Card of PET for the post of Prohibition Constable. (Advt. No. 02/2021)’ पर क्लिक करें.-अपना पंजीकरण आईडी / रोल नंबर या मोबाइल नंबर भरें.-अपनी जन्मतिथि और कैप्चा भरें.-सबमिट पर क्लिक करें-डाउनलोड करें और प्रिंट करें.