BPSC ACF 2020 Interview Admit Card: BPSC ने जारी किया सहायक वन संरक्षक इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

BPSC ACF 2020 Interview Admit Card: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2020 इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इंटरव्यू का आयोजन 10 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक किया जाएगा.

जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू दो पालियों में आयोजित किया जाएगा. पहली पाली में सुबह 10.30 बजे से दूसरी पाली में दोपहर 2.30 बजे से इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू के लिए कुल 58 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. विभिन्न विभाग में 8 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी चाहिए.

BPSC ACF 2020 Interview Admit Card: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.2.होम पेज पर दिए गए Interview Letters: For Candidates appearing in interview on 10-12th February, 2022 under Assistant Conservator of Forests Competitive Examination. (Advt. No. 05/2019) के लिंक पर क्लिक करें.3.यहां रोल नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करें.4.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.5.अब उसे डाउनलोड करें.एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें