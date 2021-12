BPSSC SI Admit Card 2021: बिहार SI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 दिसम्बर को, यहां से करें डाउनलोड

Bihar Police SI Admit Card 2021, BPSSC SI Admit Card 2021: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमिशन, BPSSC द्वारा सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रीलिम्नरी परीक्षा का एडमिट कार्ड (BPSSC SI Admit Card 2021) 10 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा. भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड (Bihar Police SI Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकेंगे.

गौरतलब है कि BPSSC ने भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1998 और सार्जेंट के 215 सहित कुल 2213 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ₹35400 से लेकर ₹112400 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.

Bihar Police SI Admit Card 2021: 26 दिसंबर को होगी परीक्षाबिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड (Bihar Police SI Admit Card 2021) के साथ फोटो पहचान पत्र और कोविड-19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

BPSSC SI Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्डसबसे पहले आयोग के आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध ‘Download Admit Card of Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector / Sergeant in Bihar Police’ लिंक (एडमिट कार्ड जारी होने के बाद) पर क्लिक करें.अब नए पृष्ठ पर मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें.इसके बाद उम्मीदवार एडमिट कार्ड (BPSSC SI Admit Card 2021) डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.