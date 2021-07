BSSC Result : राजभाषा सहायक उर्दू भर्ती का रिजल्ट जारी, यहां देखें चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट

नई दिल्ली. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने राजभाषा सहायक (उर्दू) भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपने रिजल्ट बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के अनुसार कुल लिखित परीक्षा में कुल नौ अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. इन अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. इसकी लिखित परीक्षा 30 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी. बीएसएससी की ओर से जारी नोटिफकेशन में कहा गया है, ''विज्ञापन संख्या 03/19, पद-राजभाषा सहायक उर्दू की दिनांक 30 दिसंबर 2020 को आयोजित लिखित परीक्षा के बाद नौ अभ्यर्थी काउंसलिंग के योग्य पाए गए हैं. इन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित की जाएगी. अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी अपडेट के लिए आयोग के वेबसाइट को देखते रहें.

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सहायक उर्दू अनुवादक, उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक के कुल 1505 पदों के लिए चल रही है. इसमें सहायक उर्दू अनुवादक का रिजल्ट पहले ही 10 जुलाई को जारी किया जा चुका है. इसमें मुख्य परीक्षा के लिए कुल 5322 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. जबकि उर्दू अनुवादक का रिजल्ट जारी होने का अभी तक इंतजार है.

ऐसे चेक करें राजभाषा सहायक उर्दू भर्ती का रिजल्ट

- सबसे पहले बीएसएससी की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं

- होम पेज पर ही Click Here to View List of Shortlisted Candidates for Counselling, Adv. No.03/19(Rajbhasha Sahayak (Urdu)) लिंक मिलेगा

- इस लिंक पर क्लिक करें

- अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

- अपना रिजल्ट देख सकते हैं

यहां क्लिक करके डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं

