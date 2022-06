BSSC Result 2022 : प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 का रिजल्ट 8 साल बाद जारी, 11329 का फाइनल सेलेक्शन

BSSC Result 2022 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने आठ साल लंबे इंतजार के बाद प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपने नतीजे बीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. बीएसएससी ने कुल 11329 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया है.आयोग ने 2014 की बहाली प्रथम इंटर स्तरीय का मेधा सूची के साथ फाइनल रिजल्ट जारी किया है.

बीएसएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच/माप परीक्षण एवं टाइपिंग टेस्ट/स्टेनोग्राफी टेस्ट के बाद कुल 14410 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. काउंसलिंग प्रक्रिया 15 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 तक हुई थी. काउंसलिंग के बाद मेरिट और पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर कुल 11239 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सेलेक्ट किया गया है.

ऐसे चेक करें प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 का फाइनल रिजल्ट

– सबसे पहले बीएसएससी की वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in/ पर जाएं– अब होम पेज पर ही Important Notice Regarding Counselling Status of 1st Inter Level Combined Competitive Exam-2014, Adv. No- 06060114 लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी– इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें