BDO Vs CO: बीडीओ और सीओ में क्या होता है अंतर, क्या है दोनों का काम? जानें कैसे बनते हैं SDO

BDO Vs CO: BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और CO का मतलब सर्कल ऑफिसर या अंचल अधिकारी होता है. ब्लॉक प्रशासन की एक इकाई है. ब्लॉक प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है, एक विकास भाग है और दूसरा राजस्व भाग है. BDO और CO दोनों राज्य सरकार के ब्लॉक लेवल के प्राथमिक राजपत्रित अधिकारी हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में BDO का पद मौजूद नहीं है लेकिन CO का पद मौजूद है. BDO और CO उच्च पद नहीं है बल्कि ब्लॉक लेवल में यह उच्च है. दोनों पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कुछ शक्तियों के साथ होती हैं. BDO और CO समान लेवल के पद हैं और वेतन लगभग समान होते हैं लेकिन दोनों के काम अलग-अलग हैं.

BDO (Block Development Officer)

BDO विकास भाग से संबंधित है, जिसका मुख्य कार्य विकास कार्य से संबंधित है. इसे पंचायत में विभाजित किया गया है, जहां पंचायत सचिव या ग्राम सेवक सरकारी कर्मचारी है और एक VLWU भी वहीं तैनात होता है. पंचायत राजस्व गांव के समूह की एक इकाई है और इस पंचायत के लोग प्रत्येक पाँच वर्ष में एक मुखिया, पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं और प्रत्येक पंचायत को वार्ड में विभाजित किया जाता है जहाँ प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वार्ड आयुक्त भी चुना जाता है. इस प्रकार प्रत्येक ब्लॉक को विभाजित किया जाता है तीन परत जो बीडीओ द्वारा प्रशासित होती है. प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रमुख होता है जो निर्वाचित सदस्य भी होता है. सभी विकास कार्य और योजनाएं जो सरकार द्वारा शुरू की जाती हैं, सरकार की ओर से BDO द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो जिले के DDC और DC के अधीन होते हैं. BDO का चयन राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन (PCS) द्वारा किया जाता है और यह एक बुनियादी ग्रेड पद है और बाद में उनकी सेवा पर वे SDO, DDC, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आदि बन जाते हैं.

CO (Circle Officer or Anchal Adhikari)

CO सर्कल ऑफिसर या अंचल अधिकारी (Anchal Adhikari) होता है. ब्लॉक या सर्कल का क्षेत्र हलका में बांटा गया है. 8 से 15 राजस्व गांव का ग्रुप होता है, जो पंचायत से अलग हलका है. डिप्टी इंस्पेक्टर इसके प्रभारी होते हैं, जिसे कर्मचारी भी कहा जाता है. हलका की संख्या सर्कल के आकार पर निर्भर करती है. हर सर्कल में सर्कल इंस्पेक्टर का एक पद होता है, जो डिप्टी इंस्पेक्टर या कर्मचारी के काम की देखरेख और निरीक्षण करता है और उनके काम में CO को मदद करता है. CO का मुख्य कार्य भूमि से संबंधित है. भूमि से संबंधित सभी कार्य उसके नियंत्रक के अधीन हैं. वह सब डिवीजन लेवल पर DCLR, SDO और जिले में AC और DC द्वारा नियंत्रित और सुपरविजन किया जाता है. CO भी एक बुनियादी ग्रेड है, जो PCS अधिकारी होते हैं. सर्कल और प्रत्येक सर्कल एक CO के नियंत्रण में होता है.

