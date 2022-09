CSBC Bihar Police Admit Card 2022 Released: CSBC ने जारी किया प्रोहिबिशन कांस्टेबल का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड 

Follow us on

CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.प्रोहिबिशन विभाग टैब पर क्लिक करें.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Download your e-Admit Card for Written Examination of Prohibition Constable. (Advt. No. 01/2022) लिखा हो.अपनी क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉगिन करें.आपका CSBC Bihar Police Constable Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.भविष्य के उद्देश्यों के लिए चेक करें और CSBC Bihar Police Constable Admit Card 2022 डाउनलोड करें.

