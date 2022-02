CSBC Bihar Constable Admit Card 2022 Released: जारी हुआ बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड 

CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022 Released: बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) आज यानी 10 फरवरी को मद्य निषेध कांस्टेबल का एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (CSBC Bihar Prohibition Constable Exam 2022) के लिए आवेदन किए हैं, वे CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. मद्य निषेध कांस्टेबल की लिखित परीक्षा (CSBC Bihar Prohibition Constable Exam 2022) 27 फरवरी को एक सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://apply-csbc.com/weproh2022 पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022) देख सकते हैं. इस भर्ती (CSBC Bihar Prohibition Constable Recruitment 2022) प्रक्रिया के तहत कुल 365 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Use this link to download e-Admit Card for written examination of Prohibition Constable लिखा हो.आवश्यक विवरण दर्ज करें.आपका CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.CSBC Bihar Prohibition Constable Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.