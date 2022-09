Bihar Police Fireman Result 2022 : बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 11091 कैंडिडेट हुए पास

Bihar Police Fireman Result 2022 : सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBS), ने बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. फायरमैन भर्ती परीक्षा 27 और 28 मार्च 2022 को पूरे बिहार में हुई थी. परीक्षा में करीब 497072 कैंडिडेट शामिल हुए थे. फिजिकल एग्जाम के लिए 11091 कैंडिडेट क्वॉलिफाई हुए हैं. इसमें 4465 महिलाएं और 7436 पुरुष हैं. जो उम्मीदवार सीएसबीसी फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 में शामिल हुए थे वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा रिजल्ट

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर बिहार फायर सर्विस पर क्लिक करें-अब लिंक ‘05-09-2022 Results: Result of Written Examination for the post of Fireman in Bihar Fire Services. (Advt. No. 01/2021) पर क्लिक करें-अब बिहार पुलिस फायरमैन रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें-अब कैंडिडेट अपने रिजल्ट डाउनलोड करें– अब अपने रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर लें

कब होगा बिहार पुलिस फायरमैन फिजिकल टेस्ट

बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती फिजिकल टेस्ट डेट की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी. पीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें-Teacher’s Day History: भारत में पहली बार कब और क्यों मनाया गया था टीचर्स डेSarkari Naukri 2022: राजस्थान में इस सरकारी भर्ती के लिए आवेदन का आखरी मौका आज, जल्द कर लें अप्लाई