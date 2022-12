CTET Preparation Tips: एक बार में कैसे निकालें सीटीईटी की परीक्षा, देखें तैयारी के खास टिप्स

CTET Preparation Tips, How to Crack CTET in First Attempt: अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और सीटीईटी परीक्षा देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है. ग़ौरतलब है कि देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में टीचर पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, CTET का आयोजन किया जाता है. यही नहीं कई राज्यों में भी सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटीईटी का सर्टिफ़िकेट मान्य हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में उम्मीदवार हर वर्ष इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

सीटीईटी परीक्षा की कठिनाई स्तर की बात करें तो यह परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती है. कुछ समय की नियमित एवं सुनियोजित ढंग से की गई तैयारी से इस परीक्षा को आसानी से निकाला जा सकता है. सीटीईटी को पहले प्रयास में ही कैसे क्रैक करें, इसके लिए कुछ अहम टिप्स नीचे साझा किए गए हैं.

परीक्षा पैटर्न

किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है, उसके पौटर्न को जानना. सीटीईटी की बात करें तो यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित होती है, जिसमें 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं. परीक्षा के तहत 2 पेपर होते हैं. कक्षा 1-5 के लिए पेपर 1 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 होता है.

टॉपिक्स की जानकारी

यह बेहद जरूरी है कि उम्मीदवारों को परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिक्स की जानकारी हो. तभी आप परीक्षा की तैयारी के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी बना पाएंगे. इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले एक बार पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ लें और यह स्पष्ट कर लें कि परीक्षा के लिहाज़ से कौन से टॉपिक जरूरी है और कौन सा गैरजरूरी.

टाइम टेबल बनाएं

चूंकि सीटीईटी का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, ऐसे में इसे कवर करने के लिए पलान करके पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है. इसके लिए उम्मीदवारों को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि वे कब कौन सा विषय अथवा कौनसा टॉपिक पढ़ेंगे. इस तरह पूरे सिलेबस का टाइम टेबल बनाकर उसे अनिवार्य रूप से फ़ॉलो करना चाहिए.

मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर

किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे उपयोगी तरीक़ा होता है, उसका मॉक टेस्ट. CTET के मॉक टेस्ट भी उम्मीदवारों को आसानी से मिल जाएंगे. कई कोचिंग क्लासेज मॉक टेस्ट की सीरीज निकालते हैं. इसके अलावा सीबीएसई भी अपनी ओर से परीक्षा का मॉक टेस्ट जारी करता है. इसे हासिल कर अधिक से अधिक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें. इसके अलावा परीक्षा के पिछले 4-5 सालों के पेपर ज़रूर हल करें.

रिवीजन

पूरा सिलेबस कवर करने के बाद उसका 2-3 बार रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है. अन्यथा परीक्षा के दौरान पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा और मेहनत बेकार हो जाएगी. इसलिए अच्छे से रिवाइज करके ही परीक्षा देनी चाहिए.

