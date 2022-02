CTET Result 2021: सी टेट पास करने के बाद क्या होता है? जानिए

CTET Result 2021, Career Options After Passing CTET 2021, After CTET qualified what to do in Hindi, Sarkari Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, CBSE द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, CTET का रिजल्ट (CTET Result 2021) जल्द ही जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (CTET Result 2021) चेक कर सकते हैं. गौरतलब है कि सीटीईटी की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाती है. जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति की जाती है.

फिलहाल सीटेट परीक्षा पास करने के बाद आगे क्या होता है एवं सरकारी शिक्षक की नौकरी कैसे मिलती है (How can I get job after passing CTET), इस संबंध में सभी जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

बता दें कि सीटीईटी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों में शिक्षक पदों (Government Teacher Job) के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. साथ ही कुछ राज्य सरकारें भी शिक्षक भर्ती के लिए सीटीईटी डिग्री को मान्यता (CTET Validity) देती हैं. इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी सीटीईटी सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है.

सीटीईटी परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार केंद्र सरकार के अंतर्गत विद्यालयों जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल आदि में शिक्षक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही सीटीईटी पास उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की सुपर टेट परीक्षा में शामिल हो सकता है. इसके लिए उसे यूपीटीईटी देने की जरूरत नहीं होगी. वही हरियाणा सरकार ने भी सीटीईटी को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, HTET के समान ही मंजूरी दे दी है.

