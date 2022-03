दिल्ली हाई कोर्ट JJA/ Restorer मेन एग्जाम का रिजल्ट जारी, करें चेक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूनियर न्यायिक सहायक / Restorer भर्ती 2020 (Junior Judicial Assistant/Restorer Recruitment 2020) के पद के लिए मुख्य परिणाम जारी किया है. जूनियर न्यायिक सहायक और Restorer (ओपन) परीक्षा -2020 की अंग्रेजी भाषा की मेन (Descriptive) परीक्षा 19 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

19 सितंबर, 2021 को स्टेज- II मेन (Descriptive) अंग्रेजी भाषा की परीक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को स्टेज- III (क्वालीइंग स्टेज) लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट दस मिनट तक चलेगा और उम्मीदवार की न्यूनतम टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट का आकलन करने के लिए टेस्ट कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा.

अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट 2022 में मार्च में जल्द ही आयोजित किया जाएगा. सटीक तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है.

दिल्ली उच्च न्यायालय JJA/रीस्टोरर मुख्य परीक्षा की जांच ऐसे करें

-दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाएं.-होमपेज पर ROLL NO. WISE COMPLETE RESULT OF STAGE – II: MAIN (DESCRIPTIVE) EXAMINATION OF ENGLISH LANGUAGE OF JUNIOR JUDICIAL ASSISTANT / RESTORER (OPEN) EXAMination’ लिंक पर क्लिक करें.-एक पीडीएफ दस्तावेज़ स्क्रीन पर दिखाई देगा.-दिल्ली उच्च न्यायालय जेजेए / रिस्टोरर मेन्स रिजल्ट 2022 डाउनलोड करें.

