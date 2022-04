DJS Answer Key 2022 : दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी

DJS Answer Key 2022 : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा (DJS Exam) 2022 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बुकलेट की मॉडल आंसर की जारी कर दी है. दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल 2022 को किया गया था. उम्मीदवार मॉडल आंसर की दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट .delhihighcourt.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी आमंत्रित किए हैं. ऑब्जेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 को शाम पांच बजे तक है.

ऐसे डाउनलोड करें DJS आंसर की

– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाएं– अब पब्लिक नोटिस टैब के भीतर जॉब ओपनिंग पर क्लिक करें– अब ‘Notice for uploading of Model Answer Keys and inviting objections thereto in relation to Delhi Judicial Service Preliminary Examination – 2022.’ लिंक मिलेगा. इस पर क्लिक करें.– अब आंसर की की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लें

