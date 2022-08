DSSSB Patwari Admit Card 2022 Released: DSSSB ने जारी किया पटवारी का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

DSSSB Patwari Admit Card 2022 Released: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने पटवारी का एडमिट कार्ड (DSSSB Patwari Admit Card 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (DSSSB Patwari Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. DSSSB पटवारी परीक्षा 20 और 21 अगस्त और 17 और 18 सितंबर, 2022 को आयोजित होने वाली है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configured पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (DSSSB Patwari Admit Card 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (DSSSB Patwari Admit Card 2022) देख सकते हैं. टियर 1 परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को टियर 2 परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा. DSSSB दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के तहत 10 पटवारी पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है.

DSSSB Patwari Admit Card 2022 ऐसे करें डाउनलोड

DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं.होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “LINK TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE CBT EXAM FOR POST CODE 48/21 ON DATED 20,21 AUG.2022 AND 17,18 SEPT.2022” लिखा हो.अपना क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉग इन करें.DSSSB Patwari Admit Card 2022 चेक करें और डाउनलोड करें.भविष्य के संदर्भ के लिए उसी की हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

