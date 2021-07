DSSSB PGT Answer Key : डीएसएसएसबी ने जारी की पीजीटी परीक्षा की आंसर-की

नई दिल्ली. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) भर्ती 2020 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. अभ्यर्थी परीक्षा की आंसर-की डीएसएसएसबी की वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in पर जाकर 26 जुलाई तक चेक कर सकते है. साथ ही इस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. डीएसएसएसबी पीजीटी भर्ती 2020 की ऑनलाइन परीक्षा 16, 17 और 18 जुलाई 2021 को किया गया था. यह भर्ती प्रक्रिया जीव विज्ञान, संस्कृत, फाइन आर्ट्स, अर्थशास्त्र, हिंदी और रसायन विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के शिक्षक पदों को भरने की चल रही है.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

- सबसे पहले डीएसएसएसबी की वेबसाइट /dsssb.delhi.gov.in पर जाएं

- अब होम पेज पर आंसर की सेक्शन में जाकर “DRAFT ANSWER KEYS FOR FILING OBJECTIONS, IF ANY IN R/O OF ONLINE COMPUTER BASED EXAMINATION HELD ON 16TH TO 18TH JULY 2021” लिंक पर क्लिक करें

- अब अपना अप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें

- अब आंसर की चेक कर सकते हैं

- असका प्रिंट आउट निकाल लें

यहां क्लिक करके डायरेक्ट लिंक से आंसर की चेक कर सकते हैं

यहां क्लिक करके नोटिफकेशन देखें

डीएसएसएसबी ने जारी किया जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट

डीएसएसएसबी ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भर्ती 2019 का प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी कर दिया है. इसमें 25 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. इस भर्ती का टीयर-1 एग्जाम 25 अक्टूबर 2019 को हुआ था. इसके बाद टीयर-2 एग्जाम 19 मार्च 2021 को हुआ था. इसमें 151 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. हालांकि टीयर-2 के लिए कुल 243 अभ्यर्थी क्वॉलिफाई किए थे.

