DSSSB Admit Card : स्टेनोग्राफर भर्ती स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. DSSSB Admit Card : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. स्टेनोग्राफर की भर्ती दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में होनी है. जो उम्मीदवार स्टेनोग्राफर भर्ती स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड डीएसएसएसबी की वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

डीएसएसएसबी के नोटिस के अनुसार, स्टेनोग्राफर भर्ती स्किल टेस्ट का आयोजन 13 से 19 दिसंबर 2021 तक होगा. स्किल टेस्ट प्रतिदिन दो शिफ्ट में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी शिफ्ट दोपहर दो बजे से होगी. नोटिस के अनुसार परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पहुंचना है.

स्टेनोग्राफर भर्ती स्किल टेस्ट के नियम

– स्टेनोग्राफर भर्ती अंग्रेजी के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 100/40 शब्द प्रति मिनट की दर से शॉर्टहैंड/कंप्यूटर टाइपिंग करनी होगी.-स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए उम्मीदवारों को 80/30 शब्द प्रति मिनट की दर से शॉर्ट हैंड/कंप्यूटर टाइपिंग करनी होगी.

डीएसएसएसबी स्टेनो स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनोड

– सबसे पहले डीएसएसएसबी की वेबसाइट पर जाएं-अब यहां होम पेज पर ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR SKILL TEST FOR POST CODE 6/20 AND 7/20’ लिंक मिलेगा– लिंक क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होगा– अब अपने लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

