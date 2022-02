UP Police Bharti 2022: यूपी पुलिस में शुरु हैं 2300 से अधिक पदों पर भर्ती, 12वीं, ITI, डिप्लोमा पास के लिए मौका

UP Police Bharti 2022, UP Police Recruitment 2022, Sarkari Nakri, Jobs In UP, Govt Jobs 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, UPPBPB ने पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एवं वर्कशॉप स्टाफ पदों पर भर्ती (UP Police Recruitment 2022) के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. ध्यान दें की भर्ती (UP Police Bharti 2022) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 है.

UP Police Recruitment 2022 के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसके माध्यम से असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374, हेड ऑपरेटर के 936 और वर्कशॉप स्टाफ के 120 रिक्त पद भरे जाएंगे. पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ₹400 आवेदन शुल्क भी जमा करने होंगे. आवेदन शुल्क ई-चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किए जा सकेंगे.

UP Police Bharti 2022: शैक्षिक योग्यताअसिस्टेंट ऑपरेटर पदों के लिए फिजिक्स, मैथ के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वही हेड ऑपरेटर पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं वर्कशॉप स्टाफ पदों के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.

UP Police Bharti 2022: आयु सीमाअसिस्टेंट ऑपरेटर पदों के लिए 18 से 22 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वही हेड ऑपरेटर एवं वर्कशॉप स्टाफ के लिए 20 से 28 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.

UP Police Bharti 2022: नोटिफिकेशनअसिस्टेंट ऑपरेटरहेड ऑपरेटरवर्कशॉप स्टाफ