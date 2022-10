Govt Jobs 2022 : भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी, 1.40 लाख मिलेगी सैलरी

Govt Jobs 2022 : भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 37 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है. बीडीएल में मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत होगी. बीडीएल मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 28 नवंबर है. जबकि आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी. मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती के बाद कैंडिडेट्स को पे स्केल 40, 000-1,40,000 की सैलरी मिलेगी. बीडीएल भर्ती 2022 जॉब नोटिफिकेशन में योग्यता मापदंड, शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आयु सीमा सहित अन्य जानकारियां मिलेंगी.

बीडीएल भर्ती 2022 वैकेंसी डिटेल

मैकेनिकल-10इलेक्ट्रॉनिक्स-12इलेक्ट्रिकल-3मेटलर्जी-2कंप्यूटर साइंस-2ऑप्टिक्स-1बिजनेस डेवलपमेंट-1फाइनेंस-3ह्यूमन रिसोर्स-3

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव कैडर में मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए योग्यता संबंधी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in पर जाकर मिलेगी.

BDL भर्ती 2022 के लिए कैसे करना है आवेदन

-सबसे पहले भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड की वेबसाइट bdl-india.in पर जाएं– अब होम पेज पर मौजूद ‘Careers Page/Position’ पर जाएं– अब होम पेज पर मौजूद लिंक ‘Recruitment of Management Trainee(s) in Executive Cadre, vide Advt. No: C-HR (TA & CP) / Advt.2022-3 पर क्लिक करें– अब आवेदन का लिंक मिल जाएगा. अभी फिलहाल लिंक एक्टिव नहीं है.

भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती नोटिफिकेशन 2022

