Govt Jobs 2022 : रेलवे, रक्षा मंत्रालय और सीबीआई में 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट के लिए बंपर नौकरियां, फटाफट कर दें आवेदन

Govt Jobs 2022 : सरकारी नौकरियां तलाश रहे युवाओं के लिए रेलवे, बैंक और रक्षा मंत्रालय में मौके ही मौके हैं. भारतीय रेलवे ने अपरेंटिस की बंपर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख में बस तीन दिन बचे हैं. वहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी सीबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के तहत भर्ती हो रही है. इसके तहत सीनियर मैनेजर पदों पर भर्ती होगी. वहीं रक्षा मंत्रालय में 10वीं और 12वीं पास के लिए भी नौकरियां हैं. इसके तहत क्लर्क, कुक, वाचमैन, सफाईवाला और हाउसकीपर के पदों पर वैकेंसी है.

रेलवे में 10वीं पास के लिए 2000 से अधिक नौकरियां

भारतीय रेलवे (Indian Railway) में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (Indian Railway Recruitment 2022) लिए Indian Railway ने सेंट्रल रेलवे के तहत अपरेंटिस के पदों (Indian Railway Recruitment 2022) पर आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए हैं. उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी को संपन्न हो जाएगी. इसके तहत अपरेंटिस के 2422 पदों पर भर्ती होगी.

Sarkari Naukri 2022: भारतीय रेलवे में इन पदों पर अप्लाई करने के बचे हैं चंद दिन

सेंट्रल बैंक में ऑफिसर बनने का मौका

Central Bank of India SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (Central Bank of India SO Recruitment 2022) लिए सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, सीनियर मैनेजर के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 मार्च है. इसके तहत कुल 10 वैकेंसी है.

Central Bank of India SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस

रक्षा मंत्रालय में 10वीं और 12वीं पास के लिए नौकरियां

Ministry of Defence Recruitment 2022: रक्षा मंत्रालय में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है. इसके लिए रक्षा मंत्रालय, एम्बार्केशन मुख्यालय कोलकाता ने टैली क्लर्क, MTS, कुक और हाउसकीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Ministry of Defence की आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2022 है.

10वीं, 12वीं पास के लिए Ministry of Defence में निकली बंपर वैकेंसी

