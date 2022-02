Govt Jobs 2022 : यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली विभाग में बंपर नौकरियां

Govt Jobs 2022 : सरकारी नौकरियां तलाश रहे युवाओं के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बंपर भर्तियां निकली हैं. यूपी में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भर्ती निकाली है. जबकि राजस्थान में राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिडेट ने तकनीकी सहायक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इसी तरह बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. एनएचएम एमपी ने मध्य प्रदेश में भी कई पदों पर भर्ती निकाली है.

यूपी पुलिस में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नौकरियां

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो कैडर में हेड ऑपरेटर / हेड ऑपरेटर (मैकेनिक) के पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (UPPRPB UP Police Recruitment 2022) को लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है.

यूपी पुलिस में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1.1 लाख मिलेगी सैलरी

बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां

बिहार हेल्थ विभाग (Bihar Health Department) में नौकरी (Sarkari Naukri in Bihar) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. इसके (Bihar SHSB Recruitment 2022) लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार (SHSB) ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती (Bihar SHSB Recruitment 2022) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों (Bihar SHSB Recruitment 2022) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे Bihar SHSB की आधिकारिक वेबसाइट Statehealthsocietybihar.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों (Bihar SHSB Recruitment 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हुई है.

स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार में इन पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, 1 लाख होगी सैलरी

राजस्थान के बिजली विभाग में 1500 से अधिक नौकरियां

RVUNL Recruitment 2022: राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिडेट ने तकनीकी सहायक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए 9 फरवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in के जरिए इन पदों के लिए 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

RVUNL Recruitment 2022: बिजली विभाग ने निकाली बंपर वैकेंसी

मध्य प्रदेश एनएचएम ने निकाली ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती

NHM MP Recruitment 2022: ग्रेजुएशन पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश (National Health Mission, Madhya Pradesh) ने मैनेजर सहित विभिन्न पदों (NHM MP Recruitment 2022) पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in के जरिए 20 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.NHM MP Recruitment 2022: MP में निकली हैं ग्रेजुएशन पास के लिए बंपर नौकरियां, जल्द करें आवेदन

ये भी पढ़ें

Central Bank of India SO Recruitment 2022: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस