Govt Jobs 2022 : बिजली कंपनी में 10वीं पास, डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट के लिए बंपर सरकारी नौकरियां

7Govt Jobs 2022 : तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (TSSPDCL), तेलंगाना ने जूनियर लाइनमैन, असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर की बंपर भर्ती निकाली है. बिजली कंपनी में इन पदों पर कुल 1271 वैकेंसी है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट tssouthernpower.cgg.gov.in पर जाकर कर सकते हैं. लंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 19 मई को शुरू होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है.

नोटिफिकेशन के अनुसार 1271 रिक्त पदों में से 1000 पद जूनियर लाइनमैन के लिए हैं. जबकि 2021 वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर और 70 वैकेंसी सब इंजीनियर के लिए है.

कितनी मिलेगी सैलरी

जूनियर लाइनमैन- 24340 – 480 – 25780 – 695 – 29255 – 910 –33805 – 1120 – 39405असिस्टेंट इंजीनियर- Rs.64295-2655-69605-3100-85105-3560-99345सब इंजीनियर- Rs.64295-2655-69605-3100-85105-3560-99345

शैक्षिक योग्यता

जूनियर लाइनमैन- 10वीं के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई किया होना चाहिए.सब इंजीनियर- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया होना चाहिए.असिस्टेंट इंजीनियर- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया होना चाहिए.

आयु सीमा

जूनियर लाइनमैन – 18 to 35 सालसब इंजीनियर- 18 to 44 सालअसिस्टेंट इंजीनियर- 18 to 44 साल

