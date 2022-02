Haryana AIDS Control Society Jobs 2022 : एड्स कंट्रोल सोसाइटी में 12वीं पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नौकरियां

Haryana AIDS Control Society Jobs 2022 : हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने काउंसलर और टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों पर 51 वैकेंसी है. हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी में निकली भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2022 है. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन करना है. हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से जारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती शुरुआत में 31 मार्च 2022 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी. हालांकि कर्मचारी के परफॉर्मेंस असेसमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जा सकता है. उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरुआती तीन महीने तक प्रोबेशन पर होगी.

वैकेंसी का डिटेल

काउंसलर (ICTC)- 17 पदकाउंसलर (ब्लड बैंक)- 5 पदकाउंसलर (STI)-5 पदलैब टेक्नीशियन (ICTC)- 11 पदलैब टेक्नीशियन (ब्लड बैंक)-3 पदस्टाफ नर्स (ART/ LAC PLUS Center)-4लैब टेक्नीशियन (ART/ LAC PLUS Center)-2डाटा मैनेजर (ART/ LAC PLUS Center)-1फार्मासिस्ट (ART/ LAC PLUS Center)-1केयर को-ऑर्डिनेटर (ART/ LAC PLUS Center)-1लैब टेक्नीशियन वायरल लोड लैब- 1

कितनी मिलेगी सैलरी

काउंसलर (ICTC)- 13000/-काउंसलर (ब्लड बैंक)- 13000/-काउंसलर (STI)-13000/-लैब टेक्नीशियन (ICTC)- 13000/-लैब टेक्नीशियन (ब्लड बैंक)- 13000/-स्टाफ नर्स (ART/ LAC PLUS Center)-13000/-लैब टेक्नीशियन (ART/ LAC PLUS Center)-13000/-डाटा मैनेजर (ART/ LAC PLUS Center)-13000/-फार्मासिस्ट (ART/ LAC PLUS Center)- 13000/केयर को-ऑर्डिनेटर (ART/ LAC PLUS Center)-6000/-लैब टेक्नीशियन वायरल लोड लैब- 20000/-

आवश्यक शैक्षिक योग्यता

काउंसलर (ICTC)- साइकोलॉजी/सोशल वर्क/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/ह्यूमन डेवलपमेंट/नर्सिंग मे पीजी की डिग्री/डिप्लोमा. हेल्थ सेक्टर में काउंसलिंग का कम से कम एक साल का अनुभव.काउंसलर (ब्लड बैंक)- साइकोलॉजी/सोशल वर्क/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/ह्यूमन डेवलपमेंट/नर्सिंग मे पीजी की डिग्री/डिप्लोमा. कम ये कम दो साल का अनुभव.काउंसलर (STI)-साइकोलॉजी/सोशल वर्क/सोशियोलॉजी/एंथ्रोपोलॉजी/ह्यूमन डेवलपमेंट/नर्सिंग मे पीजी की डिग्री/डिप्लोमा. हेल्थ सेक्टर में काउंसलिंग का कम से कम एक साल का अनुभव.लैब टेक्नीशियन (ICTC)-मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा. 12वीं पास होना जरूरी है. नोट- शैक्षिक योग्यता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

